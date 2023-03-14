Taçsız Prenses 8. bölüm canlı izle
Taçsız Prenses 8. bölüm bu akşam ekrana gelecek. Sevilen dizi salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Volkan Keskin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Feride Çetin, İsmail Hacıoğlu gibi isimler bulunuyor. İşte Taçsız Prenses 8. bölüm izleme linki...
Mahkemeyi etkilemeyi başaran Fuat beklenmedik bir teklifle Şirin’in aklını karıştırır. Diğer taraftan tuzağa düşen ve vicdan azabıyla kavrulan Evgin her şeyi bitirmeye kalkar.
Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı FOX dizisi Taçsız Prenses'in yayın hayatına başladı. FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses yeni bölüm canlı izleme linki...
TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?
Dizi, hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin tarafından masallar anlatılarak büyütülen Masal'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine gerçek dünyayla tanışmasını anlatıyor. Masal'a bu yeni hayatındaki en büyük destek ise öğretmeni Evgin ve köpeği Köfte olacak.
TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI
Taçsız Prenses'te yer alacak diğer oyuncular şöyle: Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen.
TAÇSIZ PRENSES 8. BÖLÜM ÖZETİ
Mahkemeyi etkilemeyi başaran Fuat beklenmedik bir teklifle Şirin’in aklını karıştırır. Diğer taraftan tuzağa düşen ve vicdan azabıyla kavrulan Evgin her şeyi bitirmeye kalkar. Masal ve Şirin yeni hayatlarına hazırlanırken ipliği pazara çıkan Zehra’ysa kendini tahayyül bile edemediği bir uçurumun kıyısında bulur.