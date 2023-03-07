Taçsız Prenses 8. bölüm fragmanı izle

TAÇSIZ PRENSES 7. BÖLÜM ÖZETİ

Şirin ve Masal kararlıdır. Ama korkunç bir tehditle ikisini de dehşete düşüren Fuat derhal harekete geçer. En büyük ikinci hayaline kavuşmak için kolları sıvayan Masal, Evgin ve Yağmur’dan yardım isteyince bir anda Zehra, Hilal, Şahin… herkes aynı dev girdabın içine çekiliverir.