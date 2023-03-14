Taçsız Prenses 9. bölüm fragmanı

TAÇSIZ PRENSES 8. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkemeyi etkilemeyi başaran Fuat beklenmedik bir teklifle Şirin’in aklını karıştırır. Diğer taraftan tuzağa düşen ve vicdan azabıyla kavrulan Evgin her şeyi bitirmeye kalkar. Masal ve Şirin yeni hayatlarına hazırlanırken ipliği pazara çıkan Zehra’ysa kendini tahayyül bile edemediği bir uçurumun kıyısında bulur.