Taçsız Prenses 9. bölüm

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Dizi, hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin tarafından masallar anlatılarak büyütülen Masal'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine gerçek dünyayla tanışmasını anlatıyor. Masal'a bu yeni hayatındaki en büyük destek ise öğretmeni Evgin ve köpeği Köfte olacak.

Fuat ise bol para getirecek, yeni ve tehlikeli bir oyunun peşindedir. Sonunda bir trajedi Evgin’le Yağmur’u bir karara sürüklerken canavarlı kapı da açılır. Ama dışarı dökülenler hiç de Masal’ın beklediği gibi olmayacaktır.