Demirören Haber Ajansı'nda 9 yıldır görev yapan deneyimli isim ajansla yollarını ayırdı. Taner Yener'in yeni adresi de belli oldu

Demirören Haber Ajansının sevilen ismi, sürekli basın kartı sahibi Taner Yener kurumla yollarını ayırdı. Yeni yapılanmanın ardından istihbarat servisinde muhabir olarak görev yapmaya devam eden Yener, bugün itibariyle DHA yönetiminin de onayıyla 9 yıldır çalıştığı ajanstan ayrıldı.



Mesleğe 1995 yılında Akşam gazetesinde başlayan Yener, 1996-2009 yılları arasında aralıksız 15 yıl Hürriyet Gazetesinde çalıştı.



DHA’nın yazılı servisindeki yeni yapılanmada görev alan deneyimli isimler arasında yer alan Yener, çok sayıda başarılı habere imza attı.



TGC, Belediyeler ve çeşitli STK’ların düzenlediği yarışmalarda çok sayıda ödülü bulunan Yener kurumun en sevilen isimleri arasında yer alıyordu.



Halen merkez medyadaki en deneyimli muhabirlerden biri olan Yener, Gazetecilik mesleğinden kopmayacak.



Yener'in yeni adresinin Medyaradar olacağı duyuruldu.



