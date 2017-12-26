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Tarkan'ın şarkısı çalıntı mı?

Tarkan'ın Altın Kelebek'te Yılın Şarkısı ödülünü kazanan 'Beni Çok Sev' hakkında, insanın inanasının gelmediği, garip bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada şarkının çalıntı olduunu söyleyenler, "O şarkının orijinali Ayşe Mine'nin Ellerim Uğurlar adlı eseri" diye yazıyor.

Tarkan'ın şarkısı çalıntı mı?

Tarkan albümünü çıkardıktan 1 ay sonra, yani temmuz ayında, şarkıcı Cem Özkan tarafından eserinin çalındığı şikayetiyle karşı karşıya kaldı. Özkan, albümdeki ‘Beni Çok Sev’ adlı şarkının, 2013’te TMC müzik etiketiyle çıkardığı ‘Olmayacak Bir Hayal’ şarkısıyla aynı olduğunu iddia etti. Yetmedi; Cem Özkan konuyla ilgili olarak şikayette bulundu ve inceleme istedi.

Teknik Bilim Kurulu’nun yaptığı incelemenin sonucunda, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından her iki eserin de birbirine benzemediği belirlendi. Açıklama şöyleydi: "Yapılan başvuru doğrultusunda dijital ortamda sunulan ses kayıtları ve nota dökümleri Teknik Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Her iki eserin de ilk ölçüleri aynı olmakla birlikte, bu ölçülerin birçok eserde kullanıldığı ve her iki eserin de ana temasını oluşturmadığı için herhangi bir benzerlik tespit edilmemiştir."

Bu iddia hakkında 'Beni Çok Sev'in söz yazarı Günay Çoban'a da söz hakkı doğdu tabii: “Tutan bütün şarkıların ortak kaderidir. İlla bir yerden ‘çaldı’rırlar. Tesadüf eseri iki şarkının girişindeki gitarlar, birkaç nota aynı çalmış, hepsi bu. Yoksa iki şarkının bestesi ve sözleri birbiriyle o kadar alakasız ki…”/Milliyet

 

Etiketler; #Pınar Tevetoğlu #Beni Çok Sev #tarkan
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