Taşacak Bu Deniz 11. bölüm izle TRT1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça full HD dizi izle

Taşacak Bu Deniz’in 11. bölümünde Şerif’in tehdidi, Adil’in tutuklanması ve Eleni’nin sürpriz hamlesiyle olaylar kontrolden çıkıyor. İşte bölüm izleme fırsatı
Şerif, Esme’yi boşanması halinde Ballı cinayetini mahkemede Adil’in üzerine yıkmakla tehdit eder. Ancak Esme bu kez susmamaya ve boyun eğmemeye kararlıdır.
Oruç, konağı patlattığı gerekçesiyle Adil’i ihbar eder. İhbar sonrası Adil tutuklanır ve herkes için geri dönüşü zor bir süreç başlar.
Esme, Fadime ve Eleni birlikte harekete geçer. Üçlü, Adil’i kurtaracak bir yol bulmak için zamana karşı mücadele eder.
Şerif’in yaptıkları Adil’i de çılgına çevirir. Ancak bu kez Esme kararlıdır; Adil’le birlikte mücadele edeceklerdir.
