Taşacak Bu Deniz 14. Bölüm CANLI İZLE | TRT 1 Canlı Yayın İzleme Ekranı

Taşacak Bu Deniz 14. Bölümde Neler Olacak?

İso ve Fadime'nin ani evliliği her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu evliliği kabul etmeyen Adil, Fadime'yi zorla Koçari Konağı'na götürürken İso'yu da alıkoyar. Furtunalılar, İso'yu kurtarmak için harekete geçince iki aile Taş Köprü’de karşı karşıya gelir. Çıkan büyük çatışmada Oruç vurularak ağır yaralanır.