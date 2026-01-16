Taşacak Bu Deniz 14. Bölüm CANLI İZLE | TRT 1 Canlı Yayın İzleme Ekranı
Taşacak Bu Deniz 14. bölüm canlı izleme linki ve yeni bölüm özeti haberimizde. Oruç kurtulabilecek mi? Adil’in sürpriz hamlesi ne? TRT 1 canlı yayın ekranı ve tüm detaylar. (Video)
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam saat 20.00'de 14. bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde yer alan karakterlerin sürpriz evliliği, konaklar arasındaki gerilimi zirveye taşıyor.
Taşacak Bu Deniz 14. Bölümde Neler Olacak?
İso ve Fadime'nin ani evliliği her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu evliliği kabul etmeyen Adil, Fadime'yi zorla Koçari Konağı'na götürürken İso'yu da alıkoyar. Furtunalılar, İso'yu kurtarmak için harekete geçince iki aile Taş Köprü’de karşı karşıya gelir. Çıkan büyük çatışmada Oruç vurularak ağır yaralanır.
Oruç Kurtulabilecek mi?
Oruç’un hayati tehlikesinin bulunması Eleni’yi sarsar. Eleni, sevdiği adamı kurtarabilmek için annesi Melina’dan yardım ister. Öte yandan Adil, herkesi şaşırtan bir karar vererek evliliği kabul ettiğini açıklar ve Furtunalıları istemeye çağırır. Ancak Esme’nin Şerif ile konağa girmesi tüm dengeleri altüst eder.
Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Nasıl İzlenir?