Taşacak Bu Deniz 16. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Taşacak Bu Deniz 16. Bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 30 Ocak 2026 Cuma akşamı 16. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. (VİDEO)
Düğün sonrası yayla evinde zoraki bir balayı geçiren İso ve Fadime, bu süreçte birbirlerini daha yakından tanımaya başladı. Ancak İso’nun, Fadime’nin örüğündeki boncukların anlamını öğrenmesiyle her şey değişti.
Ortaya çıkan gerçek, İso’yu derinden sarsarken, Fadime’nin sakladığı sır ilişkilerde yeni bir kırılmanın fitilini ateşledi.
Kız kardeşinin evliliğinin hemen ardından barışı bozacak bir sırrın ortaya çıkması, Adil’i derinden sarstı. Üstelik bu sırrı Esme’nin de bildiğini öğrenmesi, Adil’in içindeki öfkeyi daha da büyüttü.
Adil, artık beklemekten vazgeçti ve silahın bulunmasını beklemeden harekete geçme kararı aldı.
Adil’in planları sürerken, Şerif’in ihbarı olayların seyrini değiştirdi. Bu ihbar, Adil’i köşeye sıkıştırırken, dengeleri de altüst etti.
Tam bu sırada Hicran’ın kendini tehlikeye atarak yaptığı hamle, Esme ile Eleni arasındaki ilişkiyi de etkiledi. Esme’ye kırgın olan Eleni, Hicran’a daha da yakınlaştı.
