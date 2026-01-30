Taşacak Bu Deniz 16. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Taşacak Bu Deniz 16. Bölüm canlı izle

Adil’in planları sürerken, Şerif’in ihbarı olayların seyrini değiştirdi. Bu ihbar, Adil’i köşeye sıkıştırırken, dengeleri de altüst etti.

Tam bu sırada Hicran’ın kendini tehlikeye atarak yaptığı hamle, Esme ile Eleni arasındaki ilişkiyi de etkiledi. Esme’ye kırgın olan Eleni, Hicran’a daha da yakınlaştı.