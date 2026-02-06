Taşacak Bu Deniz 17.bölüm canlı ve reklamsız izle: Taşacak Bu Deniz son bölüm izle

Taşacak Bu Deniz’in 17. bölümünde Fadime, İso’nun yaşaması için abisine yalvarırken ilk kez kalbinin sesini dinlemek zorunda kalıyor. Oruç ise mesleğini kaybetme tehlikesiyle yüzleşirken Eleni’nin koşulsuz desteğiyle derinden etkileniyor.

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 17. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Fadime, İso’nun yaşaması için abisine yalvarırken ilk kez kendi kalbinin sesini dinlemek zorunda kalıyor.

Fadime ile İso arasındaki neşenin farkına varılması, ikisinin de ördüğü duvarları yavaş yavaş çatlatıyor.

Diğer yandan mesleğini kaybetme tehlikesiyle yüzleşen Oruç, yeni hayatının eşiğindeyken Eleni’nin koşulsuz desteğiyle derinden etkileniyor.

Taşacak Bu Deniz 17. bölüm TRT1 ekranlarında yayınlanmasının ardından dizinin resmi platformlarından da izlenebilecek.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 

