TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayındandı mı?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinin 18. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda “Sana kötü bir haberim var” sözleri dikkat çekerken, “Şerif, Adil’i yaktı” mesajı öne çıktı.
Yayınlanma:
TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 18. bölüm 1. fragmanı paylaşıldı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni bölüm öncesi tansiyonun yükseleceğine işaret eden ifadeler kullanıldı.
Fragmanda Esme’nin “Sana kötü bir haberim var” sözlerine yer verilirken, “Şerif, Adil’i yaktı” denildi.
TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
https://x.com/tasacakbudeniz/status/2019879318344855931?s=20