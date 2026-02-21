Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm fragmanı izle: “Bebeğimin adı Eleni Mirayno” Yeni bölümde ne olacak?

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Son bölümde yaşanan kaybolma ve yüzleşmelerin ardından gözler yeni tanıtıma çevrildi. Gezep’in öğrendiği büyük sır, hikâyenin seyrini değiştirecek.

Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm fragmanı izle: “Bebeğimin adı Eleni Mirayno” Yeni bölümde ne olacak?
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölümünde, Eleni Miryam hakkındaki sırlar nihayet gün yüzüne çıkıyor. Yeni bölüm fragmanında, yıllar önce öldüğü sanılan bir bebeğin aslında satıldığı ve bu ismin Eleni Miryam olduğu itirafı hikayenin tüm seyrini değiştiriyor.

Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm fragmanı izle: “Bebeğimin adı Eleni Mirayno” Yeni bölümde ne olacak? - Resim : 1

Aynı zamanda Eleni ve Fadime’nin ortadan kaybolması kasabada büyük bir paniğe yol açarken, 20 yıllık bu büyük yalanın ortaya çıkmasının hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak ediliyor.

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm fragmanı, yeni bölümün ardından kısa sürede en çok aratılan başlıklar arasına girdi. Dizide yaşanan son gelişmeler, özellikle Gezep’in öğrendiği büyük sır üzerinden yeni bölümde tansiyonun yükseleceğine işaret ediyor.

20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm tanıtımı ve fragman görüntülerine dizinin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor. Yeni bölüm fragmanı, dizinin yayıncı platformu üzerinden izleyicilerin erişimine açılıyor.

Güncel tanıtım ve kesitleri izlemek için dizinin resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz 

