Taşacak Bu Deniz 21 bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?

RT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisi, 21. bölüm öncesinde yeniden gündeme geldi. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı yapım, son bölümlerde yaşanan gelişmelerle dikkat çekerken, 21. bölümde hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında TRT 1’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Taşacak Bu Deniz dizisinin fragmanlarına TRT 1’in resmi sayfasından ulaşılabiliyor.

20. BÖLÜM ÖZETİ

Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunur ve kendileri için zorlu bir yaşam mücadelesi başlar. Bu süreç, Adil’in Oruç ve İso ile olan ilişkisinin daha da derinleşmesine neden olur.

Esme ve Adil ise yaşananların ardından aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakır. İkili, Eleni ve Fadime’yi kurtarmak için birlikte hareket eder.

Eleni’nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi Oruç’u derinden etkiler. Oruç ve Adil, Eleni hakkında içten bir konuşma yapar. Bu sırada İso ve Fadime de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini fark eder ve ilk kez duygularını ifade etmeye başlar.

Ancak Fadime’nin yaptığı bir itiraf İso’yu öfkelendirir. Pikabın freninin kesildiğini fark eden Şerif ve Zarife, bu durumu Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için kullanır.

Öte yandan Adil’in herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardır. Şerif, Esme’nin peşine düşerken Esme de Furtuna’nın sonunu getirecek büyük bir adım atar ve her şeyi Gezep’e anlatır. Ancak Esme’nin anlattıkları yalnızca Gezep’le sınırlı kalmaz.

21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Taşacak Bu Deniz dizisinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı YouTube’da yayınlandı.