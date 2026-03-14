Taşacak Bu Deniz 22. bölüm ne zaman? 20 Mart Taşacak Bu Deniz yeni bölümü neden yok?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisinin 22. bölüm yayın tarihi değişti. Dizinin yeni bölümünün Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bir hafta ertelendiği duyuruldu.

Daha önce milli maçlar nedeniyle yayın akışında değişiklik yapılan dizinin takvimi bir kez daha güncellendi. Dizinin normal yayın planına göre 20 Mart Cuma akşamı izleyiciyle buluşması beklenen 22. bölüm, Ramazan Bayramı’nın birinci gününe denk gelmesi sebebiyle ertelendi.

Yapımın yeni bölüm tarihi, paylaşılan tanıtım fragmanıyla izleyicilere duyuruldu.

YENİ BÖLÜM 27 MART’TA YAYINLANACAK

Ramazan Bayramı nedeniyle ara verilen “Taşacak Bu Deniz” dizisinin 22. bölümü, 27 Mart Cuma akşamı ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.