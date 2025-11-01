Taşacak Bu Deniz 5. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 5. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı dizi, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini konu alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Adil ve Esme’nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesi yeni bölümde daha da çetin hale geliyor. Fragmanda, geçmişin sırları bir bir ortaya çıkarken, aileler arasındaki savaş yeniden alevleniyor.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Şerif’in hapisten çıkışıyla birlikte tüm dengeler değişmişti. Furtunalar cephesinde gerilim yeniden tırmanırken Adil, Eleni’yi denize atan kişiyi açıklamayan Esme’ye rest çekmişti.

Oruç’un Melina’nın sözleriyle sarsılan güveni, yeni bir hesaplaşmayı beraberinde getirmişti.

Behçet’in kurduğu tuzak sonucu Eleni’nin ölümü, tüm karakterlerin kaderini değiştirmişti.

Yeni bölüm fragmanında ise Adil ve Esme’nin iç içe geçmiş öfkesi ve tutkusunun yanı sıra, Furtuna ailesini yıkabilecek yeni bir gerçeğin ortaya çıkacağı ipuçları dikkat çekiyor.

Dizinin yeni bölümü 8 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

👉 Taşacak Bu Deniz 5. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın