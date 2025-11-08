Taşacak Bu Deniz 6. bölüm fragmanı yayında! Taşacak Bu Deniz 6. bölüm fragmanı izle
Reyting rekorları kıran “Taşacak Bu Deniz” dizisinin 6. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Eleni’nin gizli geçmişi, Şerif’in intikam planı ve Adil’in sert hamlesi yeni bölüme damga vuracak.
Yayınlanma:
Her Cuma akşamı ekrana gelen “Taşacak Bu Deniz”, kısa sürede milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Yayınlanan 6. bölüm fragmanı, dizinin yeni bölümünde yaşanacak büyük yüzleşmelerin sinyalini verdi.
7 Kasım 2025 Cuma günü yayımlanan 5. bölüm, iki düşman aile arasındaki nefes kesen çatışmayı yeni bir boyuta taşımıştı. Özellikle Adil ve Şerif arasındaki bitmeyen intikam mücadelesi sertleşirken, Eleni’nin geçmişine dair sarsıcı bir sırrın ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirdi.