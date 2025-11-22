TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında!

Taşacak Bu Deniz dizisi bu hafta da heyecanlı bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Eleni ve Oruç arasındaki gerilim dikkat çekerken, Esme ve Adil’in çocukları için yaşadığı büyük kırılma sahneleri sosyal medyada gündem oldu. Bölümün ardından “Taşacak Bu Deniz 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı?” ve “Yeni bölüm ne zaman?” soruları izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

Taşacak Bu Deniz’in 8. bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayımlandı. Yeni bölüm fragmanına TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz/fragman/8-bolum-fragmani 

Son bölümde Oruç’un Eleni’nin annesini Koçari’ye getirmesinin sonuçları büyük oldu. Adil, Furtunalar’a ağır bir karşılık verdi; çay fabrikalarını yaktı, tırları patlattı ve adamlarına saldırı düzenledi. Bu sert hamleler Furtuna ailesi için hayatı zorlaştırdı.

Bölümde Esme, Oruç’a sert bir çıkış yaparak Eleni onun kızıysa Şerif’i boşayacağını ve Furtunalar’ın en büyük düşmanı olacağını söyledi. Esme’nin bu resti Adil’i derin bir şüpheye sürükledi. Adil, Gezep’in biyolog ikizi İlve’yi Koçari’ye getirterek DNA testi yapılmasını istedi. İlve, geçmişte Adil ve Esme aşkının tanığı olan bir isimdi ve bu adım iki aile arasındaki gerginliği daha da artırdı.

Tüm bu kaos içinde Gezep’in neşeli görünen ama içten içe taşıdığı yaraları yeniden açıldı. Öte yandan Oruç’un seçtiği yol da fırtınalıydı. Sevcan’ın nişan bohçası açılmak üzereyken Zarife aniden fenalaştı ve felç geçirdi. Sebebi bulunamayan bu felç, aileyi derinden sarstı.

Oruç, Eleni’nin annesiyle ilgili gerçeği açıklamak için Koçari’ye giderek Eleni’den yardım istedi ancak Fadime, Oruç ve İso’yu sert bir şekilde kovdu. Eleni ise Oruç’la bağlarını tamamen kopardı.

Dizide yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Oruç, düğün tarihini erkene çekmeye karar verdi ve tüm Furtuna ailesini düğüne davet etti.

Taşacak Bu Deniz izleyicileri şimdi 8. bölüm fragmanını ve yeni bölümde yaşanacakları merakla bekliyor.

