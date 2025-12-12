🔴 TAŞACAK BU DENİZ 9. BÖLÜM CANLI İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE
Esme'nin kızı Eleni'ye kavuşma anlarını ve Adil'in soluksuz kurtarma operasyonunu kaçırmayın! Büyük krizde Esme'yi bekleyen zor kararı bu bölümde canlı ve kesintisiz hemen öğrenin!
Yayınlanma: Güncellenme:
Patlamanın ortasında kalan Esme mucizevi bir şekilde ölümden döner. Ancak bu kaosun en büyük hediyesi, uzun zamandır aradığı kızı Eleni'ye sonunda kavuşması olur. Esme, bir yandan yaşadığı bu tarifsiz mutlulukla çıldırırken, diğer yandan Furtunalarla hesaplaşmasını derinleştiriyor.
Adil'in konağı patlatma kararı, Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki savaşı geri dönülmez bir noktaya taşıyor. Bu büyük patlama, sadece iki aile arasında değil, tüm dengelerde çok büyük bir krize yol açar.
Adil'in kendisini her yerde aradığını bilen Şerif, karşı cepheye en büyük darbeyi vurmak için harekete geçer ve Esme'yi kaçırır. Bu durum, tüm Koçari cephesini alarma geçirirken, Adil'i Esme'yi kurtarmak için zamanla yarışan, soluksuz bir operasyona sürükler.
4 4