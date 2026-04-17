Taşacak Bu Deniz bugün var mı? 17 Nisan TRT1 yayın akışı: Taşacak Bu Deniz ne zaman?

Taşacak Bu Deniz 25. bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında olmayacak. Okul saldırıları sonrası yayın politikasında değişikliğe gidilirken, fenomen dizinin fragmanları da platformlardan kaldırıldı. Peki, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Taşacak Bu Deniz bugün var mı? 17 Nisan TRT1 yayın akışı: Taşacak Bu Deniz ne zaman?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 17 Nisan Cuma akşamı yayın akışından çıkarıldı. 25. bölümü merakla beklenen dizinin yerine "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Ava Yaman, Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük’ün paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı belli oldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırıları sonrası, televizyon kanalları yayın politikalarında değişikliğe gitti.

FRAGMANLAR KALDIRILDI, YENİ BÖLÜM ERTELENDİ

Özellikle suç, silahlı çatışma ve şiddet içeren sahnelerin bulunduğu yapımların askıya alınması kararı doğrultusunda, Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölüm fragmanları da sosyal medya platformlarından kaldırıldı. Benzer şekilde "Eşref Rüya" ve "Yeraltı" gibi şiddet temalı dizilerin de yeni bölümlerinin durdurulduğu öğrenildi.

17 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

Sabah saatlerinde yayın akışında yer alan dizi, öğleden sonra yapılan güncellemeyle listeden çıkarıldı. TRT 1’in resmi programına göre bu akşam saat 20.00’de Rafadan Tayfa: Kapadokya adlı sinema filmi yayınlanacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair TRT 1 yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sektör kaynakları, toplumsal hassasiyetler nedeniyle verilen bu aranın ardından dizinin önümüzdeki hafta normal yayın saatinde dönmesini öngörüyor.

Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli getirildiMinecraft Parodileri kanalına erişim engeli getirildiGündem
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili bakanlık soruşturma başlattıGülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili bakanlık soruşturma başlattıGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmişti
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Çocuk suçlarında aile sorumluluğu gündemde
MİT'ten 9 ilde siber suç şebekesine operasyon
"Türk dünyası ile iş birliği stratejik önem taşıyor"
Samsun merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç! Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 17 Nisan Cuma Gazete manşetleri 17 Nisan Cuma