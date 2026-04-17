Taşacak Bu Deniz bugün var mı? 17 Nisan TRT1 yayın akışı: Taşacak Bu Deniz ne zaman?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 17 Nisan Cuma akşamı yayın akışından çıkarıldı. 25. bölümü merakla beklenen dizinin yerine "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Ava Yaman, Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük’ün paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı belli oldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırıları sonrası, televizyon kanalları yayın politikalarında değişikliğe gitti.

FRAGMANLAR KALDIRILDI, YENİ BÖLÜM ERTELENDİ

Özellikle suç, silahlı çatışma ve şiddet içeren sahnelerin bulunduğu yapımların askıya alınması kararı doğrultusunda, Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölüm fragmanları da sosyal medya platformlarından kaldırıldı. Benzer şekilde "Eşref Rüya" ve "Yeraltı" gibi şiddet temalı dizilerin de yeni bölümlerinin durdurulduğu öğrenildi.

17 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

Sabah saatlerinde yayın akışında yer alan dizi, öğleden sonra yapılan güncellemeyle listeden çıkarıldı. TRT 1’in resmi programına göre bu akşam saat 20.00’de Rafadan Tayfa: Kapadokya adlı sinema filmi yayınlanacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair TRT 1 yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sektör kaynakları, toplumsal hassasiyetler nedeniyle verilen bu aranın ardından dizinin önümüzdeki hafta normal yayın saatinde dönmesini öngörüyor.