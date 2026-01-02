Taşacak Bu Deniz bugün var mı, neden yok? TRT 1'den yeni bölüm açıklaması

Taşacak Bu Deniz dizisi, geçtiğimiz hafta 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Karadeniz’in sert atmosferinde geçen yapım, iki düşman ailenin yıllara yayılan hesaplaşmasını ve Adil ile Esme’nin çatışmalarla örülü hikâyesini konu alıyor. Dizinin sıkı takipçileri ise “Taşacak Bu Deniz bugün var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt arıyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Yılbaşı haftası nedeniyle TRT 1 yayın akışında yapılan değişiklik kapsamında dizinin 13. bölümü bu hafta yayınlanmadı. Bu akşam dizinin tekrar bölümünün ekrana gelmesi bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz’in merakla beklenen 13. bölümünün, 9 Ocak Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

Dizinin yeni bölümünde Adil ve Esme arasındaki gerilimin daha da tırmanması ve aileler arasındaki çatışmanın yeni bir boyut kazanması bekleniyor.