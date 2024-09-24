Telegram’da yasa dışı faaliyetlere karşı hamle!

Durov, yaptığı açıklamada, Telegram’ın halka açık kanalları ve botları bulma özelliğinin bazı kullanıcılar tarafından yasa dışı ürünlerin satışında kötüye kullanıldığını belirtti. Bu tür kötüye kullanımların önüne geçmek için platformun gizlilik politikasında güncellemeler yapıldığını ve problemli içeriklerin arama sonuçlarından kaldırıldığını vurguladı.

Durov, bu güncellemeyle, yasa dışı faaliyetlerde bulunan kullanıcıların caydırılmasının hedeflendiğini belirterek, platformun kötü niyetli kişilerin amaçlarına hizmet etmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

DUROV ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

24 Ağustos'ta, Durov Paris’teki Bourget Havaalanı’nda özel jetinden inerken gözaltına alındı. Gözaltı nedeni olarak, Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı yönündeki suçlamalar gösterildi. Paris Savcılığı, Durov’un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa'dan çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

Gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapan Durov, bu durumu şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Yönettiği platformdaki kullanıcıların işlediği suçlar nedeniyle kendisinin suçlanmasının, akıllı telefon öncesi dönemden kalma yasalara dayandığını ve bu yaklaşımın yanlış olduğunu ifade etti. Durov ayrıca, Telegram’ın Avrupa Birliği (AB) taleplerine her zaman yanıt verdiğini ve AB’de resmi bir temsilciliklerinin bulunduğunu da vurguladı.