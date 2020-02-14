Temizlik Benim İşim 14 Şubat Cuma haftanın kazananı belli oldu! 10-14 Şubat haftasının kazanan ismi kim oldu?

Hafta içi her gün Fox ekranlarına gelen Temizlik Benim İşim programında bu hafta yine kıyasıya bir yarış oldu. Kadir Ezildi'nin sunumuyla renklenen Temizlik programında bu hafta birinci olan isim belli oldu.

Emine, Tuğçe, Betül, Sultan ve Sevim bu hafta kıyasıya yarıştı.

Tuğçe en yüksek oyları toplayarak haftanın birincisi oldu ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 130. BÖLÜM İZLE

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