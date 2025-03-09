Teşkilat 135. bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat 135. bölümde neler olacak?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, 135. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş’ın başrollerinde yer aldığı dizi, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Teşkilat 135. bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat 135. bölümde neler olacak?
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TRT 1’in en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat, 130. bölümüyle izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş’ın başrollerinde yer aldığı bu yeni bölüm, aksiyonun ve gerilimin doruk noktasına ulaşacağı bir hikayeye ev sahipliği yapacak.

Teşkilat 135. bölüm, bu akşam saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İşte, Teşkilat son bölüm izleme bilgileri...

TEŞKİLAT CANLI İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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