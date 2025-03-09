Teşkilat 135. bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat 135. bölümde neler olacak?

TRT 1’in en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat, 130. bölümüyle izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş’ın başrollerinde yer aldığı bu yeni bölüm, aksiyonun ve gerilimin doruk noktasına ulaşacağı bir hikayeye ev sahipliği yapacak.

Teşkilat 135. bölüm, bu akşam saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İşte, Teşkilat son bölüm izleme bilgileri...

TEŞKİLAT CANLI İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat