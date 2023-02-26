Teşkilat 65. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı
TRT 1 ekranlarında bu akşam yeni bölümleri ile devam eden Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İşte Teşkilat yeni bölüm fragman izle linki...
TRT 1 ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Teşkilat dizisi bu akşam da izleyiciler karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Teşkilat yeni bölüm canlı izle, Teşkilat yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Teşkilat yeni bölüm izleme linki...
YENİ BÖLÜM KONUSU
Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır. Hartley’e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca’yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Efkar’ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!
TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir.
Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer.
Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır.
Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.