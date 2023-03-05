Teşkilat 66. bölüm full izle
TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 66. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Diziseverler, dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Teşkilat 66. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle" şeklinde sorgularını yapıyor.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 5 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 66. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
TRT 1 ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Teşkilat dizisi bu akşam da izleyiciler karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Teşkilat yeni bölüm canlı izle, Teşkilat yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Teşkilat yeni bölüm izleme linki...
TEŞKİLAT KONUSU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer.
Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır.
Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.
TEŞKİLAT 66. BÖLÜM ÖZETİ
David Hartley’e gelen notun Hasan Atmaca tarafından gönderildiğini öğrenen Ömer’in kafası iyice karışırken Sacide’yle de sert bir tartışma yaşar. Savunma sanayisine yönelik tehditin devam ettiğini öğrenen ekip ise Hartley’in sıradaki hamlesini durdurmak için yola koyulur! Hartley, bir yandan planına adım adım devam ederken diğer yandan Hasan Atmaca’ya doğru ilerler. Hartley’le olan hesabını kapatmak için and içen Efkar, kurduğu planına devam ederken Ömer ve ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.