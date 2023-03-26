Teşkilat 69. bölüm
TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 69. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Diziseverler, dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Teşkilat 69. bölüm full izle, TRT 1 canlı Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle" şeklinde sorgularını yapıyor.
Hasan Atmaca’nın ölümü herkesin üzerine kasvetli kara bulut gibi çöker. Geçmiş hesabını tamamen kapatan Hartley, yeni planlarına odaklanır fakat artık oyuna yeni biri dahil olmuştur. Siyah İnci, Ömer ve Zehra’nın arasına bir yıldırım gibi düşerek ikiliyi geçmişin eşiğine getirecektir.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 26 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 69. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
TEŞKİLAT KONUSU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer.
Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır.
Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.
TEŞKİLAT 69. BÖLÜM ÖZETİ
Hasan Atmaca’nın ölümü herkesin üzerine kasvetli kara bulut gibi çöker. Geçmiş hesabını tamamen kapatan Hartley, yeni planlarına odaklanır fakat artık oyuna yeni biri dahil olmuştur. Siyah İnci, Ömer ve Zehra’nın arasına bir yıldırım gibi düşerek ikiliyi geçmişin eşiğine getirecektir. Korkut’tan haberi alan Sacide büyük bir acı yaşar. Hasan Atmaca’nın ölümüne sebep olanlara hesap kesmeye ant içen Korkut, çıktığı yolda başına geleceklerden habersizdir. Ömer ve Zehra’nın radarına giren Siyah İnci ise geçmişin hesabını bugüne taşır. Değişen dengeler çok büyük kırılımlara yol açacaktır.