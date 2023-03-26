Teşkilat 70. bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 69. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Atmaca’nın ölümü herkesin üzerine kasvetli kara bulut gibi çöker. Geçmiş hesabını tamamen kapatan Hartley, yeni planlarına odaklanır fakat artık oyuna yeni biri dahil olmuştur. Siyah İnci, Ömer ve Zehra’nın arasına bir yıldırım gibi düşerek ikiliyi geçmişin eşiğine getirecektir. Korkut’tan haberi alan Sacide büyük bir acı yaşar. Hasan Atmaca’nın ölümüne sebep olanlara hesap kesmeye ant içen Korkut, çıktığı yolda başına geleceklerden habersizdir. Ömer ve Zehra’nın radarına giren Siyah İnci ise geçmişin hesabını bugüne taşır. Değişen dengeler çok büyük kırılımlara yol açacaktır.