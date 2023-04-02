Teşkilat 71. bölüm fragmanı
TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Diziseverler, dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Teşkilat 71. bölüm full izle, TRT 1 canlı Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle" şeklinde sorgularını yapıyor.
Efkar’ın hayatta olduğunu gören Korkut büyük bir şok yaşar. Hasan Atmaca’nın yaşadığından habersiz olan Sacide’nin yası ise içini parçalar. Halit Başkan, Efkar ve Korkut’a teklifte bulunarak bir karar vermelerini ister.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 2 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 70. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
TEŞKİLAT KONUSU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer.
Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır.
Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.
TEŞKİLAT 70. BÖLÜM ÖZETİ
Efkar’ın hayatta olduğunu gören Korkut büyük bir şok yaşar. Hasan Atmaca’nın yaşadığından habersiz olan Sacide’nin yası ise içini parçalar. Halit Başkan, Efkar ve Korkut’a teklifte bulunarak bir karar vermelerini ister. Bu zorlu karar, Efkar’ı tekrardan ailesinden ayırmanın eşiğine getirecektir.
Siyah İnci’nin işleri ele alması ile Ömer ve Zehra cephesinde geçmişin izleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Zehra, Ömer’le geçmişte yaşadığı anıları eşelerken Ömer’in kendini geri çekmesi durumu iyice zora sokar. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmasıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.