Teşkilat 72. bölüm
TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 72. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 72. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat 72.bölüm...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 16 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 72. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
TEŞKİLAT KONUSU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer.
Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır.
Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.
TEŞKİLAT 72. BÖLÜM ÖZETİ
Hartley, yaşadığı hezimetin ardından Siyah İnci’yi kontrol etmekte zorlanır. Zehra ve Ömer arasındaki bağın güçlenmesi Siyah İnci’nin intikam hırsını körükler. Namlunun ucunda olan Korkut’un ise Helen’e sunacağı teklif safları değiştirecektir. Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur. Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler…