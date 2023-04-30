Teşkilat 74. bölüm

TEŞKİLAT 74. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer’i kaybetme korkusuyla baş başa kalan Zehra derin bir acı yaşarken aynı zamanda intikam hırsıyla da yanıp tutuşmaktadır. Gözleri önünde ikinci defa aynı acıya tanık olan Efkar ise deşifre olma pahasına gemileri yakar. Hartley, terör devleti için sahadaki mücadelesini organize etmeye başlar. Bunun yanında Helen, babasının gerçek yüzü karşısında keskin bir dönüşümün eşiğinde karar vermek zorunda kalır. Atılan adımlar saklanan sırların ortaya çıkmasını sağlarken tehlikeyle baş başa kalmanın da yolunu açacaktır…