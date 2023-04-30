Teşkilat 74. bölüm
TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 74. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 74. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat 74.bölüm...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 30 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 74. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
TEŞKİLAT KONUSU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer.
Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır.
Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.
TEŞKİLAT 74. BÖLÜM ÖZETİ
Ömer’i kaybetme korkusuyla baş başa kalan Zehra derin bir acı yaşarken aynı zamanda intikam hırsıyla da yanıp tutuşmaktadır. Gözleri önünde ikinci defa aynı acıya tanık olan Efkar ise deşifre olma pahasına gemileri yakar. Hartley, terör devleti için sahadaki mücadelesini organize etmeye başlar. Bunun yanında Helen, babasının gerçek yüzü karşısında keskin bir dönüşümün eşiğinde karar vermek zorunda kalır. Atılan adımlar saklanan sırların ortaya çıkmasını sağlarken tehlikeyle baş başa kalmanın da yolunu açacaktır…