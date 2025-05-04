Teşkilat dizisi 142. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat dizisi son bölüm izle
Kraliçe yaptığı hamleyle resmen kendi sonunu hazırlamıştır. Altay ve timi onu yakalamak için hazırlanır ve Kraliçe’nin telefon sinyalinin gösterdiği konuma doğru hareket eder.
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Altay, Kraliçe’nin peşindeyken Korkut da Hamdi ile birlikte Ejder’i almaya gider. Ancak ne olursa olsun deşifre olmamak için önlemlerini sürdürmektedir.
Ejder, Kraliçe’yi ülkeden çıkarmaya çalışırken Altay ve Korkut onları takiptedir. Altay en büyük düşmanıyla yüzleşmeye adım adım yaklaşmaktadır.
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