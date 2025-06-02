Teşkilat dizisi 146. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat dizisi son bölüm izle

Altay kendisi gibi büyük bir acı yaşayan Korkut’a destek olur. Korkut her ne kadar Kate’e, yaptıklarının cezasını vermek istese de görevi gereği onun yanında oyuna devam etmelidir.

Bütün ekipler Altay’ın liderliğinde operasyona hazırken, Altay düşmanla yüzleşmeye çok yakındır.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002