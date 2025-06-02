Teşkilat dizisi 146. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat dizisi son bölüm izle
Panter, Akif Başkan’ın helikopterini patlatmıştır. Büyük bir darbe alan Altay ve Korkut intikam ateşiyle düşmanların peşine düşerler.
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Altay kendisi gibi büyük bir acı yaşayan Korkut’a destek olur. Korkut her ne kadar Kate’e, yaptıklarının cezasını vermek istese de görevi gereği onun yanında oyuna devam etmelidir.
Bütün ekipler Altay’ın liderliğinde operasyona hazırken, Altay düşmanla yüzleşmeye çok yakındır.
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