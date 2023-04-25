Tetikçinin Oğlu 3. bölüm
Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu, bu akşam 3. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta oyuncular Timuçin Esen ile Şevket Çoruh'u buluşturan dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer ile ilgili bilgileri derledik...
Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı ve orjinal bir hikaye olan Tetikçinin Oğlu, ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in üstlendiği diziye ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?
Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh).
İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…
TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI KİMLER?
• Korkmaz - (Timuçin Esen)
• İskender Karayurt - (Şevket Çoruh)
• Metin Şengül - (Genco Özak)
• Huri Malik Karayurt - (Sezin Akbaşoğulları)
TETİKÇİNİN OĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.