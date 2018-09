Dünya Rus Medya Forumu'nun 'Onur Konuğu' olarak ABD'de bulunan TGF Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı Mehmet Ali Dim, New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anadolu medyasının sorunlarını içeren bir dosya sundu

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Dünya Rus Medya Forumu'nun 'Onur Konuğu' olarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), BM (Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Anadolu medyasının sorunlarını içeren bir dosya sundu.



BM Genel Kurulu toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen görüşmede Dim, daha önce kamuoyu ile paylaşılan TGF çözüm önerilerinin de yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Dim, dosya sunumu sırasında Erdoğan'a "Sizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde cemiyet başkanları olarak ziyaret etmek isteriz" talebini de iletti. Bakan Çavuşoğlu, öncülüğünde gerçekleşen bu görüşme ile Yeni Alanya'nın 51'inci, Dim TV'nin 1'inci kuruluş yıldönümleri nedeniyle 8 Eylül 2018 tarihinde Bektaş Mahallesi'ndeki The Rabbit Restoran'da gerçekleşen kutlamada kürsüden vermiş olduğu sözü yerine getirmiş oldu.



Bakan Çavuşoğlu, olumlu geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Ali Dim görüşmesinin takipçisi olacağını söyledi. Dim, Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.



DOSYADA NELER VAR?

Mehmet Ali Dim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosyada özetle şu taleplere yer verildi: KOSGEB DESTEĞİ Yerel gazetelerin KOSGEB kredilerinden pratik olarak yararlanmaları sağlanmalı, bunun bir bölümü hibe, kalanı düşük faizli ve uzun vadeli taksitlendirmeler şeklinde olmalıdır.



ÇALIŞANLARA DESTEK

Basın çalışanları için yıpranma payındaki kazanılmış hak geri verilmeli, geçtiğimiz yıllarda 3 yıla indirilen yıpranma hakkı yeniden 5 yıla çıkarılmalıdır. Aynı şekilde yalnızca sarı basın kartına sahip olanlar için geçerli olan uygulamadan bütün basın çalışanları yararlandırılmalıdır.



TÜRKSAT ÖDEMELERİ TL OLMALI

Yerel televizyonların dolara bağlı olarak Türksat’a ödedikleri uydu yayın bedellerinin TL’ye dönüştürülerek, daha makul bir seviyeye indirilmesi gerekmektedir.



DİGİTAL YAYINCILIK DESTEĞİ

Anadolu medyasının çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere adaptasyonu ve digital yayıncılığa geçişte yaşadığı mali ve teknik sıkıntıları gidermek açısından destek olmak devletin de ödevi olmalıdır. Yeni bir teşvik düzenlemesi ile bu alanda Anadolu medyasının önünün açılması sağlanmalıdır.



İNTERNET YASASI VE MESLEKİ DÜZENLEME

Neredeyse yılan hikayesine dönen İnternet Yasası bir an önce yürürlüğe girmelidir. Gazeteciliğin, belli kural ve kaideleri olan bir sektör haline getirilebilmesi için kendine özgü yasası ve yaptırım gücü de olan bir meslek odası benzeri bir yapılandırma şart olmuştur. Devletin ilgili kamu birimleri sorumluları ile basın meslek kuruluşları temsilcilerinin ortak konsensüsü sağlanarak, en kısa vadede acil ve somut bir adım atılmalıdır.



'ANADOLU MEDYASINI YAŞATACAĞIZ'

Yeni Alanya'nın 51'inci, Dim TV'nin 1'inci kuruluş yıldönümü kutlama gecesinin açılış konuşmasını yapan Mehmet Ali Dim, kur krizinden etkilenen Anadolu medyasının zorda olduğunu belirterek Bakan Çavuşoğlu'ndan destek istemişti. Bakan Çavuşoğlu ise "Anadolu medyasını yaşatacağız" demişti. YeniAlanya.com