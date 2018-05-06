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TGRT Haber'de ilginç anlar: Böyle yakalandı

TSK'nın terör örgütü PKK'ya operasyonunu anlatan TGRT Haber sunucusu, eline cep telefonunu aldı ve kahkahalar ile gülmeye başladı.

TGRT Haber'de ilginç anlar: Böyle yakalandı

TGRT Haber’de dün gece dikkat çeken bir canlı yayın kazası yaşandı.

Gece 02.20 sularında TGRT haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, TSK’nın Güneydoğu’da PKK terör örgütüne yönelik yaptığı haberleri sundu.

Reji ekibinin haberle ilgili görüntüleri vermeye başladığını düşünen haber sunucusu, eline cep telefonunu aldı ve kahkahalar ile gülmeye başladı.

Gülmeye devam eden haber spikeri kısa süre sonra kendisinin görüntüsünün canlı yayına aktarıldığını şaşkınlık içinde fark etti.

Haber sunucusu sonrasında tekrar haberleri sunduğu görüntüsüne geri döndü.

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