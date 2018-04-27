Alman televizyon kanalı ARD'nin yüzde 1 zamda ısrar etmesi nedeniyle görüşmeler tıkandı. TGS, ARD'nin merkezine grev kararı astı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Alman kamu yayıncısı ARD (Bayerischer Rundfunk München Türkiye İrtibat Bürosu) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işverenin yüzde 1 zamda ısrar etmesi nedeniyle tıkandı. Sendika yöneticileri ve ARD çalışanları üç yıllık sürecin ardından aldıkları grev kararını kurumun İstanbul Cihangir’deki merkezine alkışlar eşliğinde astı.



ARD’nin Türkiye bürosunda çalışan gazetecileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde TGS; üyelerine zam, iyileştirme, ikramiye ve temel sosyal haklar talep etti ancak işveren temsilcileri bu taleplere olumlu yanıt vermeyerek süreci uyuşmazlığa götürdü.



ARD binası önünde konuşan TGS Genel Sekreteri İlkay Kaya işverenin açtığı yetki davası yüzünden üç yıldır haklarını almak için sabırla bekleyen çalışanların emeklerine sahip çıkmakta kararlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“19 Aralık 2017 tarihinde toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışanları temsilen Sendika yöneticilerimiz, işveren vekilleri ile beş kez bir araya gelerek maddeleri görüştü. Bizim isteğimiz Alman ve Türk çalışanlar arasındaki çifte standardı kaldırmak, sağlık ve sosyal güvence konusunda eşit haklara sahip olmalarını sağlamaktı. Tüm bunlara yanaşmayan işveren tarafı yüzde bir zamda ısrar ederek görüşmeleri tıkadı. Sık sık insan hakları ve demokrasi vurgusu yapan Almanya’nın kamu kuruluşu olan ARD işverenleri bilmelidir ki mücadelemizden bir adım bile geri atmayacağız. Bugün grev kararımızı işyerimize asıyoruz. Buradan ARD yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz. ARD işvereni Türkiye-Almanya dostluğunu ve ülkelerindeki toplusözleşme düzenini hatırlamalı ve iş barışını bozmamalıdır.”



Açıklamanın ardından çalışanlar ve TGS Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa Kuleli alkışlar eşliğinde grev yazısını ARD bürosuna astı. Grev tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirten Kuleli, bundan sonraki sürecin işverenin tavrına bağlı olduğunu belirtti.