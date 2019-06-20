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TGS'den kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Türkiye Gazeteciler Sendikası, tüm şubeleriyle beraber eş zamanlı kan ve kök hücre bağışı kampanyası yaptı. İlik bekleyen Öykü Arin'i hatırlatan bağışçılar "Umut olun" dedi.

TGS'den kan ve kök hücre bağışı kampanyası

TGS Genel Merkezi çok özel bir kampanyaya imza attı.

Şubelerinin olduğu noktalarda ''kan ve kök hücre bağışı" yaptı. İlik bekleyen 4 yaşındaki Öykü Arin hatırlatıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, bağışın önemine dikkat çekti.

Kızılay İzmir Şubesi'ne giderek bağışta bulunan gazeteciler, her kesime çağrı yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkiye Gazeteciler Sendikası
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