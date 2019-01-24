Meslektaşları Uğur Mumcu’nun izinde

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) evinin önünde bombalı saldırı sonucu katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu ölümünün 26.yılında Şişli Harbiye’deki Uğur Mumcu anıtı önünde karanfillerle andı.



Uğur Mumcu’yu anmak için dün aralarında TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TGS Genel Sekreteri İlkay Kaya, TGS İstanbul Şube Başkanı Ali Açar, CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç ile TGS bir araya geldi.



Mustafa Kemal Atatürk nezdinde tüm şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından konuşan Aykut Küçükkaya, Türk basınının simge ve değerli isimlerinden Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu’yu büyük bir özlemle andıklarını söyledi. Uğur Mumcu’nun fikirlerini ve görüşlerini, Türkiye’ye olan sevdasını Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar boyunca dile getirdiğini anımsatan Küçükkaya, “Biz de onun izinde Cumhuriyet gazetesi olarak aynı kararlılıkla gidiyoruz. Onun ne kadar büyük bir gazeteci olduğunu, ne kadar önemli bir isim olduğunu ve ne kadar aydın bir gazeteci olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. 26 yıl önce katledildiğinde 1970’li yılların ortasından itibaren başladığı, 1980 ve 1990’lı yılların başında söyledikleri dinlenseydi belki Türkiye şu anki tabloyu yaşamayabilirdi. Fakat umutsuz da değiliz. Aydınlık bir Türkiye için önümüze bakıyoruz. Uğur Mumcu’nun izinde, onun fikirlerini Cumhuriyet gazetesi ile birlikte yaşatmak için tüm varlığımız ve tüm arkadaşlarımızla çalışacağız” dedi.



‘Bugün de gazeteciler hedef’

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da Türkiye basın tarihinin Uğur Mumcu gibi katledilen gazetecilerle dolu olduğuna vurgulayarak, “Türkiye’de gerçeklerin önüne geçmek için, gerçeklerin halka ulaşmasını engellemek için gazeteciler her zaman hedef oldu. Bugün de gazeteciler maalesef hedef. Uğur Mumcu, Türkiye’de araştırmacı gazeteciliğin sembol isimlerinden birisiydi. Gerçekleri halka ulaştırmak için günlerce bazen haftalarca bir haber üzerine çalışmalar yapardı. Bu gerçeği de halka ulaştırırdı. Bundan rahatsız olanlar Uğur Mumcu’yu katlettiler. Ama Türkiye’de Uğur Mumcu ve onun gibi gazetecileri katletseler de gerçekleri gizleyemediler” diye konuştu. Günümüzde de Uğur Mumcu geleneğinden gelen araştırmacı gazetecilerin gerçekleri halka ulaştırmak için çaba sarf ettiğini söyleyen Durmuş, “Bu gazeteciler her zaman var olacak. Bunun karşılığında hapsetseler de, öldürseler de gerçekleri gizleyemeyecekler. Uğur Mumcu’nun önünde saygıyla eğilerek onun geleneğini sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Uğur Mumcu anıtına karanfil bırakıldı.





TGS üyeleri Ankara’da da Uğur Mumcu’nun sokağında düzenlenen anmaya katıldılar. TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu ve Şube Başkan yardımcısı İklim Öngel beraberindeki gazeteci heyeti ile anıta karanfil bıraktı.