TikTok'a büyük para ceza: İşte nedeni
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.
Kaynak: Anadolu AjansıGazete manşetleri Ulusal Kanal Yayın akışı İnternet korsanları Ulusal Kanal'a saldırdı Afet günlerinde gazetecilik