TikTok'a büyük para ceza: İşte nedeni

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

TikTok'a büyük para ceza: İşte nedeni
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tiktok # Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
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