Timaş Yayın Grubu, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı konuşmayla gündeme gelen İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis’in kitabının baskısını durdurdu..

Timaş Yayın Grubu Tzortzis’in “Hakikatin İzinde: Din, Bilim ve Ateizm” adıyla çevrilen kitabının yazara yönelik tepkilerden dolayı yayımlanacağını duyurdu.



Timaş Yayın Grubu, Tzortzis’in Türkçeye çevrilen kitabının yayımlanacağını duyurduktan sonra, Yunan asıllı İngiliz yazarın konuşmasının sosyal medyaya sürüldüğünü iddia etti.



Açıklama şöyle;

Hamza A. Tzortzis’in Türkçeye Hakikatin İzinde: Din, Bilim ve Ateizm adıyla çevrilen kitabının yakın zamanda yayınevimiz tarafından yayımlanacağının duyurulması üzerine 2014 yılında yaptığı bir konuşmanın videosu dolaşıma sokulmuştur. Bizler de, herkes gibi, söz konusu konuşmadan videonun dolaşıma girmesiyle haberdar olduk.



Yayıma hazırladığımız kitabın bu konuşmayla uzaktan yakından alakası olmadığı ve metin hiçbir siyasi söylem taşımadığı halde, kamuoyunda oluşan hassasiyeti paylaşarak baskıyı durdurmaya karar verdik.



Timaş Yayın Grubu, 37 yıldır ülkemizin milli ve manevi değerlerine, insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına sadakat çizgisinde faaliyet gösteren bir kurumdur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







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