Tıvorlu İsmail’in Oğlunun Düğününde Servet Değerinde Takı Takıldı ve 2 Ton Yemek Dağıtıldı!

Sosyal medyada düğünlerde söylediği şarkılarla gündemde Tıvorlu İsmail olarak bilinen, Gevdan aşireti mensubu İsmail Aşkan’ın oğlu Mazlum Aşkan, hayatını Iraklı Zine Ataman ile birleştirdi.

Çiftin Beytüşşebap’taki 2 gün 2 gece yaptığı düğüne Belediye Başkanı Habip Aşan, Goyan, Elki, Jırki, Mamhura, Pirosi ve Gevdan gibi bölgedeki aşiretlerin liderleri ve mensupları ile internet fenomenleri, yurt dışından gelen iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

DÜĞÜNDE 2 TON YEMEK DAĞITILDI

Özel hazırlanan folklor ekibi, yöresel kıyafetleriyle dans gösterilerini gerçekleştirdi. Düğünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına çelenk de yer aldı.

Düğüne gelen misafirler 2 ton yemek hazırlanırken, düğünde damada 5 milyon 200 bin lira değerinde altın ve para, geline ise 1 kilo altın ve 75 bin lira takı takıldı. Düğünde takılan takı ve paraların 6,9 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

"BENİ YALNIZ BIRAKMAMIŞ OLDUKLARINI GÖRMEK DUYGULANDIRDI"

Oğlunun mutlu gününde yalnız bırakılmadığını gören İsmail Aşkan, “Çok mutluyuz, benim onları yalnız bırakmadığım gibi, onların da beni yalnız bırakmamış olduğunu görmek beni çok duygulandırdı. Gelen, gelemeyen, desteklerini ve tebriklerini ileten, düğünde bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan da, düğünün sosyal bir aktiviteye dönüştüğünü ifade ederek, “Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu düğün aynı zamanda sosyal bir aktivite de oldu. İnsanlar arasındaki bu uyumlu havayı da gözler önüne serdi. Bunun için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum, genç çiftlerimize mutluluklar diliyorum” diye konuştu.