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TJK’da sürpriz ayrılık! Erkut Deliorman görevinden ayrıldı

Türkiye Jokey Kulübü'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Medya dünyasının yakından tanıdığı isim Erkut Deliorman görevinden ayrıldı.

TJK’da sürpriz ayrılık! Erkut Deliorman görevinden ayrıldı

Medyaradar'ın haberine göre, Türkiye Jokey Kulübünde 14 yıldır Basın Şefi olarak görev yapan Erkut Deliorman, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü itibariyle görevinden ayrıldı.

Yarış Dergisi, Deliorman için bir veda mesajı yayınladı:

“Görev aldığı zaman dilimi içerisinde Yarış Basınına her zaman yardımcı olan değerli dostumuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte tecrübeli bir yarış yazarı olarak kalemiyle camiaya ve sektöre katkılarının devamını diliyoruz.”

Cem Uzan'ın sahibi olduğu dönemde Star TV'de görev yapan Deliorman, ardından Kanal E'nin kuruluşunda yer almış, CNBC-e, NTV, Kanal 6, M1 TV'nin ardından 2004 yılında Türkiye Jokey Kulübü'nde göreve başlamıştı.

Etiketler; #TJK #Türkiye jokey kulübü
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