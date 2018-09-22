Fox TV'de izleyiciyle buluşan Tolga Çevik'in hazırlayıp sunduğu TOLGSHOW bitiyor mu? ‘TOLGSHOW’ yeni bölüm ne zaman yayınlanacak. Tolga Çevik Twitter'dan duyurdu

Tolga Çevik Fox TV'den ayrıldığını duyurdu.



Twitter'dan açıklama yapan Çevik, "Sevgili @FOXTurkiye ve @25FilmTR ,bir yıl boyunca her türlü desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler.Zarif bir birliktelikti. Anılarımızda altın bir rafta yer alacaksınız. Sizleri seviyoruz" dedi.



Tolgshow, iki sezondur Fox TV ekranlarında devam ettiği sahnesine bu akşam son kez çıktı. Normal şartlar altında cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Tolgshow cuma gecesi gerçekleştireceği finalle izleyicisine veda etti.



Ne olmuştu?

Tolga Çevik komedi programı Tolgshow'un son iki bölümünün Cuma günleri yayınlanacağı duyuruldu.



Twitter'dan açıklama yapan Çevik, "Kanal istemiş yapımcı uygun görmüş, galiba son iki bölüm Cuma günleri yayınlanacakmış. Ben de bişey uygun gördüm, bilahare paylaşıcam... #tolgshow" diye yazdı.





Tolgshow

Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10’uncu yılında izleyicinin karşısına yepyeni sürprizlerle çıkıyor. Bugüne kadar ‘Yönetmen’in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini elinde hiçbir metin olmaksızın yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.



‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği interaktif gösteri, bu sezon Zorlu Performans Sanatları’nda izleyicisiyle buluşuyor. Yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar arasında yeni sezonda bir de ünlü konuk ağırlayacak olan ‘TOLGSHOW’ yine çok neşeli, yine çok eğlenceli ve yine her anı doğaçlama...





