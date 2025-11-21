Tolga Yüce’den Zerhun dizisiyle ilgili şok iddialar: Şiddet ve tehdit nedeniyle projeden ayrıldı

Kanal 7’nin yeni dizisi Zerhun, başrol oyuncusu Tolga Yüce’nin “şiddet ve tehdit” açıklamasıyla gündeme geldi. Oyuncu, yaşadığını öne sürdüğü baskılar nedeniyle projeden ayrıldığını duyurdu.

Kanal 7’de yayınlanmaya başlayan Zerhun dizisi, daha ilk haftalarında beklenmedik bir krizle gündeme geldi. Başrol oyuncusu Tolga Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapım sürecinde kendisine yönelik şiddet, tehdit ve silahla korkutma girişimleri olduğunu öne sürerek projeden ayrıldığını duyurdu.

Yüce, paylaşımında dizi hazırlık sürecinde yaşadığını iddia ettiği baskıların çalışmayı imkânsız hale getirdiğini ifade etti. Oyuncu, Kanal 7 ve bazı resmi hesapları etiketleyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İddialarla ilgili yapımcı taraftan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

kanal 7
