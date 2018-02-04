Fox TV'de izleyicisiyle buluşan Tolgshow'un 6. bölümü dün akşam yayınlanacaktı ancak Afrin ve Kilis'ten gelen şehit haberleri nedeniyle Tolgshow'un yayınlanmayacağı açıklandı

Tolgshow neden yok? ve Tolgshow saat kaçta? soruları, izleyiciler tarafnıdan merakla soruluyor.



Fox TV'de yayınlanan ​Tolga Çevik ile Tolgshow'un 6. bölümü dün akşam yayınlanacaktı ancak Afrin ve Kilis'ten gelen şehit haberleri nedeniyle Tolgshow'un yayınlanmayacağı açıklandı.



Tolga Çevik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün yayın olmayacağını belirtti.



Tolga Çevik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Üzgünüz....Şehitlerimiz için dualarımız. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah onlara rahmet, bizlere sabır versin." ifadelerini kullandı.





TOLGSHOW - 6. BÖLÜM FRAGMANI

