Trafik kazalarında 2017'de 3 bin 530 kişi yaşamını yitirdi
Trafik kazalarında 2017'de 3 bin 530 kişi yaşamını yitirdi
Çin’den ABD’ye tepki
Çin’den ABD’ye tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik
Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama
Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama

Tolgshow 6. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Fox TV'de izleyicisiyle buluşan Tolgshow'un 6. bölümü dün akşam yayınlanacaktı ancak Afrin ve Kilis'ten gelen şehit haberleri nedeniyle Tolgshow'un yayınlanmayacağı açıklandı

Tolgshow 6. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Tolgshow neden yok? ve Tolgshow saat kaçta? soruları, izleyiciler tarafnıdan merakla soruluyor.

 Fox TV'de yayınlanan ​Tolga Çevik ile Tolgshow'un 6. bölümü dün akşam yayınlanacaktı ancak Afrin ve Kilis'ten gelen şehit haberleri nedeniyle Tolgshow'un yayınlanmayacağı açıklandı.

Tolga Çevik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün yayın olmayacağını belirtti.

Tolga Çevik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Üzgünüz....Şehitlerimiz için dualarımız. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah onlara rahmet, bizlere sabır versin." ifadelerini kullandı.


TOLGSHOW - 6. BÖLÜM FRAGMANI
 

Etiketler; #fox tv
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.