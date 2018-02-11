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Tolgshow yeni bölüm ne zaman? (10 Şubat Tolgshow yayınlandı mı?)

"Tolgshow neden yok?" ve "Tolgshow yeni bölüm ne zaman?" soruları, Tolgshow izleyicileri tarafından merakla soruluyor. Geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen Tolgshow, bu akşam da ekrana gelmedi ve izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki Tolgshow neden yok? Tolgshow yeni bölüm ne zaman?

Tolgshow yeni bölüm ne zaman? (10 Şubat Tolgshow yayınlandı mı?)

Tolgshow neden yok? sorusu, programın takipçileri tarafından merakla soruluyor. Geçtiğimiz hafta Afrin operasyonundan gelen acı haberler nedeniyle yayınlanmayan Tolgshow’un bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyordu.

Tolgshow neden yok? sorusuna yanıt arayan izleyiciler, internet üzerinde araştırma yapıyor. Peki Tolgshow neden yok? Tolgshow yeni bölüm ne zaman?

TOLGSHOW NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta Afrin’den gelen acı haberler nedeniyle ekrana gelmeyen Tolgshow, bu hafta da ekrana gelmeyecek. Bugün düşen helikopterimizde 2 asker, Afrin operasyonundaki çatışmalarda da 9 askerimiz şehit oldu. Tahminlere göre bu nedenle Tolgshow bu hafta da ekrana gelmeyecek.

Tolga Çevik’in sahnede yönetmenin isteklerini yerine getirmeye çalıştığı Tolgshow’un yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana geleceği tahmin ediliyor.

TOLGA ÇEVİK’TEN PAYLAŞIM


 

Etiketler; #tolga çevik #Tolgshow yeni bölüm #afrin #şehit #tsk
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