Yeni torba tasarıda internet üzerinden yapılan yayınlara da RTÜK kontrolü geliyor. Düzenleme yasalaşırsa internetten yayın yapan kanalların lisans başvurusu değerlendirilecek ve tıpkı televizyonlar gibi, uygunsuz içerik halinde lisansları iptal edilebilecek

TBMM’ye önceki gün sevk edilen torba tasarıda, RTÜK’e internetten yapılan yayınlar için de lisan verme ve iptal etme yetkisinin tanındığı ortaya çıktı. RTÜK, düzenlemenin yasalaşması durumunda internetten yayın yapan kanalların lisans başvurusunu değerlendirecek ve tıpkı televizyonlar gibi uygunsuz içerik halinde lisansı iptal edebilecek. Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in haberine göre; kulislerde düzenlemenin Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar’ın rahatsızlık yaratan yayınları için önlem amaçlı olarak hazırlandığı belirtiliyor.



Kamuoyunda tartışılan yayınlarını lisanslı TV kanalı A9 yerine internet üzerinden yaparak RTÜK’ün kapatma olasılığından kaçan Adnan Oktar için bir düzenleme de Meclis’e sevk edilen torba yasada yer aldı. Düzenleme bu haliyle yasalaştığında gazetecilik faaliyetlerini internet üzerinden sürdüren bağımsız yayın kuruluşlarının da lisans alması gerekecek.



Bağımsızlık tartışması



Aksi halde bu sitelerin yayınlarının engellenmesi yoluna gidilebilecek. Meclis’e sevk edilen Torba Kanun’un 73. maddesinde lisanslı yayın kuruluşlarının, internet sitelerinden yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda olacağı, lisans almayan ya da lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının sulh ceza hâkimliği tarafından engellenebilmesi düzenleniyor. Buna göre sulh ceza hâkimi, RTÜK’ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek. Tasarının gerekçesinde; internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarını sunan kuruluşların üst kurul tarafından herhangi bir şekilde lisanslandırılmadığı belirtilerek, “Dolayısıyla söz konusu kuruluşlar yayın içerik denetiminden kaçındıkları gibi, gerek yurtiçinden çoğunlukla da yurtdışından söz konusu yayınlar nedeniyle elde ettikleri gelirleri nedeniyle vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden kaçınmaktadırlar. Belirtilen gerekçelerle sabit ve mobil internet altyapıları üzerinden sunulan radyo ve televizyon içeriklerinin de denetlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır” denildi.



Adnan Oktar’ın, lisanslı A9 kanalında tartışılan yayınlarına yer vermemesi, bunun yerine bazı yayınları internet siteleri üzerinden yapması nedeniyle RTÜK’ün devreye giremediği konuşuluyordu. Düzenleme ile Youtube, scope gibi platformlar üzerinden dinsel ve cinsel içerikli yayınlarını sürdürebilen Adnan Oktar’ın engellenmesi hedefleniyor.



Ancak düzenlemenin bu haliyle yasalaşması halinde bağımsız gazetecilik faaliyetlerini internet üzerinden sürdüren kuruluşlarının yayınları da RTÜK tarafından engellenebilecek yorumu yapılıyor.



‘Bağımsız kanallar için sansür’



RTÜK üyesi İlhan Taşçı, A9 logosu altında yapılan yayınların kabul edilemez olduğunu ve mutlaka denetlenmesi gerektiğini söyledi. Ancak Taşçı düzenlemenin bu haliyle sansür anlamına geldiğini vurguladı. Taşçı, “A9 kılıfı altında tam anlamıyla internet medyasına sansür sonucu ortaya çıkaracak bir düzenleme. İnternet yayınlarına karşı denetim adı altında bağımsız yayınlara sopa gösterilmektedir. Elbette A9 logosu ile internetten yapılan yayınlar kabul edilemez. Buradaki yayınlar denetlenmeli. Ancak bağımsız internet kanallarına yönelik sansür sonucu yaratacak yasal düzenlemeye gidilmemelidir” dedi.



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