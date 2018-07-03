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TRT 1 Ana Haber bültenini Canan Yener Reçber sunacak

TRT 1 Ana Haber bülteninde Zafer Kiraz'ın ayrılığı sonrası yerine gelen isim belli oldu.

TRT 1 Ana Haber bültenini Canan Yener Reçber sunacak

TRT1 Ana Haber'in deneyimli sunucusu Zafer Kiraz, geçtiğimiz günlerde ayrıldığını Instagram'dan açıklamıştı.  Kiraz'ın istifası sonrası yerine gelen isim belli oldu.

Medyatava'nın haberine göre, TRT1 Ana Haber Bülteni'nin yeni sunucusu Canan Yener Reçber oldu.

Reçber, haberi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Canan Yener Reçber, paylaşımına şu notu düştü:

"Yeni adres, yeni heyecan Bundan böyle Türkiye'nin birinci kanalında Ana Haber Bülteni'nde buluşalım Her akşam saat 19:00'da TRT 1ekranına bekliyorum"

 

Etiketler; #trt 1
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