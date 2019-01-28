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TRT 1 Elimi Bırakma 27. yeni bölüm fragmanı izle - 26. son bölümde neler oldu

TRT1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26. son bölümde neler oldu? Yayınlanan son bölümde; Fatma hastaneden kaçar. Ne olursa olsun Mert’i bir kez daha görmek için harekete geçer. Sumru’nun başı Burhan ile beladadır. TRT 1 Elimi Bırakma 27. yeni bölüm fragmanı izle - 26. son bölümde neler oldu

TRT 1 Elimi Bırakma 27. yeni bölüm fragmanı izle - 26. son bölümde neler oldu

Elimi Bırakma 26. Son Bölüm yayınlandı. Son bölümde; Azra, Cenk'e sırtını dönemeyeceğini anlar. Üstelik Sumru ile kavgasını Serap da duyar. Serap duyduklarını kabullenemez ve Feride Hanım'a da kafa tutar.

ELİMİ BIRAKMA 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride Hanım, Cenk ile konuşup Fatma'nın durumunu sorar. Cenk çok dalgındır ve Feride, Cenk'in bir şeyler sakladığını anlar. Cenk, Fatma ile konuşamadıklarını, kaçtığını haber verir. Cenk Fatma'nın kaçırılmış bile olabileceğini söylüyor. Ama aslında Fatma kendi kaçıyor. Feride, Fatma'nın Mert için döneceğine emin. Feride haksız da sayılmaz. Fatma Mert'i bulmak için harekete geçmiştir bile.

CENK'İN ELİ, AZRA'NIN ÜZERİNDE

Cenk'in içi rahat etmez ve Azra'nın evinin önüne gider. Azra'ya mesaj atarak sabaha kadar kapıda bekleyeceğini söyler. Azra'nın içi rahatlar. Fatma evin önünde bekler ve Mert'i camda görür. Birbirlerine uzaktan öpücükler yollarlar.

Etiketler; #trt 1 #elimi bırakma
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