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TRT, 169 çalışanını işten çıkaracak

TRT, 169 çalışanını kurumdan tasfiye anlamına gelen "İstihdam fazlası personel" olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirdi. Bu karar, TRT Ankara Radyosu önünde protesto edildi. Düzenlenen eylemde "TRT’de istihdam fazlası personel yoktur" denildi

TRT, 169 çalışanını işten çıkaracak

169 TRT çalışanı, istihdam fazlası olarak belirlendi.

Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen TRT çalışanları, kurumdan tasfiye anlamına gelen bu kararı TRT Ankara Radyosu önünde protesto etti.

Yapılan ortak açıklamada, "TRT’de istihdam fazlası personel yoktur" denildi.

Tasfiye edilen personel arasında mühendis, sanatçı, sunucu, kameraman ve muhabirler de bulunuyor.

HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #trt #ankara #radyo
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